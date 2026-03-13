- Дата публикации
Иран заявил, что не планирует перекрывать Ормузский пролив
В то же время, Тегеран возлагает ответственность за обострение ситуации безопасности на Соединенные Штаты.
Посол Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что власти страны не планируют закрывать Ормузский пролив — один из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью.
Об этом сообщает CNN.
Дипломат подчеркнул, что Иран не намерен блокировать судоходство в стратегической водной артерии, однако оставляет за собой право обеспечивать безопасность в регионе.
«Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив, но сохранение мира и безопасности на этой водной артерии является нашим неотъемлемым правом», — заявил Амир Саид Ираване журналистам в четверг, 12 марта.
По его словам, Иран поддерживает принцип свободы судоходства. В то же время дипломат обвинил Соединенные Штаты в обострении ситуации в районе пролива.
«Текущая ситуация в регионе, в частности в Ормузском проливе, не является результатом законного осуществления Ираном своего права на самооборону», — заявил Иравани.
Он добавил, что ответственность за нынешнюю напряженность лежит на Вашингтоне.
«Напротив, это прямое следствие дестабилизирующих действий США, которые начали агрессию против Ирана и взорвали региональную безопасность», — сказал представитель Ирана.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и находящихся на морских судах нефтепродуктов.
Мы ранее информировали, что цены на нефть вечером 12 марта подскочили до отметки около 100 долларов за баррель на фоне атак на танкеры в Персидском заливе и новых угроз со стороны Ирана.