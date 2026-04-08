Иран заявил, что откроет Ормузский пролив для судоходства при одном условии

Ормузский пролив / © Associated Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран прекратит военные действия и обеспечит безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух недель, если нападения на страну остановятся.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Заявляю от имени Высшего совета национальной безопасности Ирана: если нападения на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонные операции», — говорится в сообщении.

Он сообщил, что в течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет обеспечен, в то же время безопасность судоходства будет координироваться с вооруженными силами страны, а также будут учтены все технические ограничения, влияющие на движение кораблей.

Ранее сообщалось, что в Тегеране заявили, что США якобы «потерпели бесспорное и сокрушительное поражение» и были вынуждены принять условия Тегерана.

Мы ранее информировали, что США согласились временно остановить удары по Ирану, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.