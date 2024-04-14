Иран заявил, что "ответил" Израилю и призвал "не делать глупости"

Иран пока не планирует запускать новые волны беспилотников и ракет.

Делегация Ирана в ООН заявили, что Тегеран считает, что ограничится сегодняшним "ответом", когда по Израилю были запущены сотни ударных беспилотников и ракет.

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Об этом информирует Newsru.co.il.

Представители иранской делегации заявили, что волна ударов уже произошла. В Тегеране заявили, что это военный "ответ" на удар Израиля по иранскому "консульству" в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

В заявлении указывается, что Иран не пока не планирует запускать новые волны беспилотников и ракет, если Израиль не "сделает глупость".

Напомним, ранее сообщалось, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, которая может серьезно ударить по региональной безопасности.

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