Иран заявил, что якобы уничтожил состав противодронных систем с украинцами в Дубае: что говорят в МИДе

Украина опровергла заявления Ирана об уничтожении военного состава и гибели украинцев в Дубае / © Pexels

«Мышцы» иранского режима — Корпус Стражей исламской революции (КСИР) — утверждает, что якобы уничтожил в Дубае склад с украинскими противодронными системами.

Сомнительное заявление КСИР распространили подконтрольные Тегерану СМИ.

«Уничтожен состав украинских систем противодействия беспилотникам, находившимся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — утверждает представитель центрального штаба военного командования иранских воздушных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Нет информации о судьбе находившихся в вышеупомянутом месте украинских военнослужащих. Они, вероятно, погибли», — добавил он.

Что говорят в МИДе

В МИД Украины опровергли информацию КСИР, которая сообщила об уничтожении украинского состава с противодроновыми системами в Дубае.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что это заявление иранского режима — сплошная ложь, на манер российских информационных «вбросов».

«Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян», — отметили в МИД.

Как добавляет «Интерфакс-Украина», спикер секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян также прокомментировала это заявление Тегерана.

«Эта информация не соответствует действительности. Это фейк», — заверила она.

Напомним, 8 марта президент Зеленский заявил, что Украина отправляет группу военных на Ближний Восток. По его словам, украинцы разворачивают миссии в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

Ранее он рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна относительно передачи им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

Также Зеленский сказал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.