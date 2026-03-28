- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 8387
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран заявил, что якобы уничтожил состав противодронных систем с украинцами в Дубае: что говорят в МИДе
Иран заявляет об атаке на «украинский состав» в Дубае и возможной гибели 21 военного. В Украине назвали это сплошной ложью и дезинформацией.
«Мышцы» иранского режима — Корпус Стражей исламской революции (КСИР) — утверждает, что якобы уничтожил в Дубае склад с украинскими противодронными системами.
Сомнительное заявление КСИР распространили подконтрольные Тегерану СМИ.
«Уничтожен состав украинских систем противодействия беспилотникам, находившимся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — утверждает представитель центрального штаба военного командования иранских воздушных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
«Нет информации о судьбе находившихся в вышеупомянутом месте украинских военнослужащих. Они, вероятно, погибли», — добавил он.
Что говорят в МИДе
В МИД Украины опровергли информацию КСИР, которая сообщила об уничтожении украинского состава с противодроновыми системами в Дубае.
Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что это заявление иранского режима — сплошная ложь, на манер российских информационных «вбросов».
«Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян», — отметили в МИД.
Как добавляет «Интерфакс-Украина», спикер секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян также прокомментировала это заявление Тегерана.
«Эта информация не соответствует действительности. Это фейк», — заверила она.
Напомним, 8 марта президент Зеленский заявил, что Украина отправляет группу военных на Ближний Восток. По его словам, украинцы разворачивают миссии в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.
Ранее он рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна относительно передачи им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».
Также Зеленский сказал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.