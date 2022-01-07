Иран заявил о готовности к переговорам со странами по выплате компенсаций за сбивание самолета МАУ

Иран заявил о готовности к переговорам со странами по выплате компенсаций за сбивание самолета МАУ

На борту сбитого Boeing 737 было 11 граждан Украины.

Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами о выплате репараций за сбивание самолета МАУ в январе 2020 года под Тегераном, когда погибли 176 пассажиров и экипаж. Накануне Тегеран от переговоров категорически отказывался.

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Как сообщает Reuters, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

"Несмотря на незаконные действия некоторых стран и попытки использовать это трагическое событие... Иран по-прежнему готов вести двусторонние переговоры с каждым из соответствующих государств", — говорится в заявлении.

В иранском МИД отметили, что любые переговоры должны вестись с уважением к "суверенитету, внутренним законам и международным обязательствам".

Канадский суд на этой неделе обязал Иран выплатить почти 84 млн долларов плюс проценты семьям шестерых погибших во время крушения граждан Канады. Как отмечается, совсем недавно международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но 27 декабря пришел однозначный ответ от Ирана, который "не видит необходимости вести переговоры с международной группой".

Напомним, рейс PS 752 украинской авиакомпании был сбит над Тегераном незадолго после взлета 8 января 2020 года. Власти Ирана сначала отрицали свою причастность к катастрофе, но наконец признали, что сбили самолет случайно. На борту сбитогоBoeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран пока пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения". В этой связи Украина настроена занять более жесткую позицию и вместе с другими странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побуждать его занять честную позицию".

В то же время, США пообещали помочь привлечь Иран к ответственности.

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