Иран заявил о готовности разбомбить израильские ядерные объекты

Иран предупреждает, что готов нанести удары по ядерным объектам Израиля, месторасположение которых якобы известно иранским военным.

Об этом заявил высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Ахмад Хахталаб, отвечающий за ядерную безопасность, передает Sky news.

По его словам, такой удар возможен, если Израиль отважится атаковать ядерные объекты на территории Ирана.

"Угрозы сионистского режима [так официальный Тегеран называет государство Израиль] ядерным объектам Ирана позволяют пересмотреть нашу ядерную доктрину и отойти от наших предыдущих соображений", — сказал Ахмад Хахталаб.

Также читайте После атаки на Израиль глава МИД Ирана позвонил в Москву

Командир КСИР сказал, что ядерные объекты Израиля идентифицированы, добавив, что "наши руки на спусковом крючке". По его словам, Иран готов запустить "мощные ракеты для уничтожения целей" в Израиле.

Ранее Тегеран всегда утверждал, что его ядерная программа направлена исключительно на мирные цели.

Нынешнее заявление прозвучало после того, как экс-чиновник израильской военной разведки Моссад Зохар Палти сообщил, что Израиль рассматривает вариант нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную воздушную атаку, совершенную иранскими ракетами и дронами в ночь на 14 апреля.

В то же время источники Sky news в США заявили, что Израиль вряд ли нападет на Иран до окончания главного еврейского праздника — Песах, который начинается в понедельник, 22 апреля, и заканчивается после наступления ночи 30 апреля.

Напомним, во время атаки Ирана в ночь на 14 апреля по меньшей мере девять ракет, пробивших противовоздушную оборону Израиля, ударили по двум авиабазам страны, но значительных повреждений не было.

Читайте также: