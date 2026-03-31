Иран заявил о готовности закончить войну и назвал ключевое условие

Тегеран назвал условия мира с США и Израилем

Иран готов рассмотреть завершение войны с США и Израилем, однако выдвигает четкие требования. Главным условием Тегеран называет гарантии того, что подобные атаки против страны больше не повторятся.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщают государственные иранские СМИ.

По его словам, возможность прекращения войны зависит от соблюдения национальных интересов страны и учета всех факторов безопасности.

«Война может завершиться, но на наших условиях», — подчеркнул Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что любые договоренности должны обеспечить долгосрочную безопасность Ирана. В частности, речь идет о четких гарантиях недопущения новых атак в будущем.

В то же время, в самом Иране ключевые решения о войне и мире принимает не президент. Окончательное слово принадлежит верховному лидеру — аятолле Моджтаби Хаменеи, главнокомандующему вооруженными силами.

Что известно о позиции Ирана по окончании войны

Пезешкиан как представитель более умеренного политического лагеря может сигнализировать о готовности к переговорам, однако именно позиция верховного лидера будет определять дальнейшее развитие событий.

Ранее иранский президент заявил, что страна не совершает превентивных атак, а дает «решительный ответ». Он также на русском обратился к диктатору РФ Владимиру Путину и выразил благодарность главе Кремля за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии. По словам президента, коммуникация со стороны Москвы и поддержка русского народа играют значительную роль для иранской стороны.