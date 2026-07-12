Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив / © Associated Press

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В ночь на 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии Ормузского пролива.

Об этом сообщают Alhadath и The Times of Israel.

По заявлению военно-морских сил КСИР, несколько судов якобы пытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту, проигнорировав предупреждение о необходимости изменить курс.

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В Иране утверждают, что одно из судов, которое, по их словам, создало угрозу безопасности судоходства и отключило свои системы, было поражено и остановлено.

После этого инцидента КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива к дальнейшему сообщению и к прекращению, как утверждается, вмешательства США.

«Никому судну не будет позволено пройти через него», — говорится в заявлении.

Также в КСИР пригрозили жестким ответом в случае новых, по их версии, действий со стороны противника.

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«Если противник под предлогом этого инцидента, который якобы сам и спровоцировал, совершит новый акт агрессии, это повлечет за собой жесткий ответ», — заявили в КСИР.

Там также предупредили, что в таком случае американские военные базы в регионе могут снова стать целями для ударов.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки указывают на то, что Иран, вероятно, начал восстановление инфраструктуры своей ядерной программы, которая получила повреждения во время американских ударов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Ирана Вашингтон продолжат переговоры, но режим прекращения огня завершился.

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