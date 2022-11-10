Иран заявил о разработке новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которую ни одна ПВО не может сбить

В Иране утверждают, что пока нет таких технологий, которые могли бы уничтожить их новую разработку.

Иран заявил, что разработал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету внутреннего производства, которую ни одна противовоздушная оборона не сможет сбить.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Как утверждает командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (IRGCASF) Амир Али Хаджизаде, разработанная ракета может маневрировать под и над атмосферой Земли, проходя через "все испытанние системы противоракетной обороны".

По его словам, это "огромный скачок" в разработке ракет, и это оружие может нацеливаться на противоракетные системы.

"Я не думаю, что в течение десятилетий будут существовать технологии, способные противостоять этому", — сказал Хаджизаде.

Иран помогает РФ в войне против Украины

В середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и объяснил, почему иранские баллистические ракеты опаснее российских.

Также Россия в войне против Украины использует иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", переименованные в "Герань". Россияне постоянно атакуют украинские города этими беспилотниками. Инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсонской области. Присутствие иранских инструкторов на территории, временно захваченной россиянами, еще раз доказывает, что Тегеран является соучастником Москвы в военных преступлениях против Украины.

Читайте также: