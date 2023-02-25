Иран заявил о создании ракеты большой дальности – может лететь на 1650 км

В Иране заявили о создании крылатой ракеты большой дальности.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в Иране разработали крылатую ракету с радиусом действия 1650 км.

Об этом пишет Reuters.

"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", — сказал он государственному телевидению, которое продемонстрировало первые кадры с ракетой "Павех".

Иран расширил свою ракетную программу, в частности, свои баллистические ракеты, вопреки сопротивлению со стороны США и беспокойства со стороны европейских стран. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания.

По данным британской разведки, Россия вновь исчерпала запасы иранских дронов, которыми атакует Украину, поэтому Москва будет стремиться пополнить ресурс дронов.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Иран принимает непосредственное участие в ударах РФ по Украине.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия пытается ввезти из Ирана еще одну партию снарядов, количеством 20 тысяч единиц.

По данным Bloomberg, Иран приблизился к производству ядерной бомбы.

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