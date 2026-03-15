Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем на фоне войны: детали от Politico

Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану, в том числе в рамках военного сотрудничества.

Об этом сообщает издание Politico.

По словам министра, Иран имеет длительные стратегические отношения с Москвой и Пекином, включающие политическое, экономическое и военное взаимодействие.

«У нас давно существует тесное сотрудничество, и оно продолжается до сих пор, включая военное сотрудничество», — заявил Арагчи.

Он также добавил, что Иран активно взаимодействует с Россией и Китаем в разных областях, назвав эти страны ключевыми партнерами Тегерана.

Реакция США

Накануне президент США Дональд Трамп предположил, что Россия может оказывать Ирану определенную помощь.

«Думаю, да. И, по всей видимости, он считает, что мы помогаем Украине», — сказал Трамп, имея в виду российского президента Владимира Путина.

Союз против США

Иран и Россия значительно усилили сотрудничество за последнее десятилетие на фоне противостояния с Соединенными Штатами.

Тегеран снабжает Москву ударными беспилотниками Shahed, которые российская армия использует в войне против Украины. Кроме того, в России создали предприятия для производства этих дронов.

Ранее обе страны также поддерживали режим Башара Асада в Сирии.

2021 Иран подписал с Китаем 25-летнее соглашение об экономическом сотрудничестве, предусматривающее масштабные поставки иранской нефти в КНР.

Ситуация в Ормузском проливе

В интервью Арагчи также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива — ключевого морского маршрута, по которому проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа.

По его словам, пролив остается открытым, однако иранская сторона ограничила движение для судов стран, считающих своими противниками.

"Она закрыта только для американских и израильских кораблей и танкеров, но не для других", - заявил глава МИД Ирана.

Обострение ситуации в регионе уже привело к росту мировых цен на нефть, которые превысили отметку в 100 долларов за баррель, что может иметь серьезные последствия для глобальной экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану дроны типа «Шахед», которые Тегеран уже использовал для ударов по американским базам и странам Ближнего Востока.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на поддержку Китая и других стран, которые могут отправить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива. По его словам, открытие стратегического морского пути является ключевой задачей.