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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Иран заявил о закрытии Ормузского пролива: США опровергают

Заявление о закрытии пролива появилось после новой атаки США по территории Ирана.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

Иранские военные заявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за обострения ситуации в регионе.

Об этом сообщает CNN.

«С этого момента в связи с опасной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляют закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будут подвергать обстрелу», — говорится в заявлении.

Также агентство Tashim со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР сообщает, что иранские военные якобы остановили два судна, пытавшихся пройти через пролив.

В то же время в Центральном командовании войск США заявили, что информация о закрытии Ормузского пролива не соответствует действительности.

«Торговые суда продолжают проплывать через Ормузский пролив и обратно сегодня ночью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали наносить новые удары по территории Ирана в рамках заявленной самообороны.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями Ирана, который «слишком долго» затягивает переговоры.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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