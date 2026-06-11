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Иран заявил о закрытии Ормузского пролива: США опровергают
Заявление о закрытии пролива появилось после новой атаки США по территории Ирана.
Иранские военные заявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за обострения ситуации в регионе.
Об этом сообщает CNN.
«С этого момента в связи с опасной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляют закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будут подвергать обстрелу», — говорится в заявлении.
Также агентство Tashim со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР сообщает, что иранские военные якобы остановили два судна, пытавшихся пройти через пролив.
В то же время в Центральном командовании войск США заявили, что информация о закрытии Ормузского пролива не соответствует действительности.
«Торговые суда продолжают проплывать через Ормузский пролив и обратно сегодня ночью», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали наносить новые удары по территории Ирана в рамках заявленной самообороны.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пригрозил последствиями Ирана, который «слишком долго» затягивает переговоры.