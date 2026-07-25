Иран заявил об атаке на свое судно и пригрозил Украине: Тегеран заявил о "расширении войны"

Иран угрожает Украине

Реклама

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское якобы «торговое судно» в Каспийском море и заявило о возможности «расширения военных действий». В Тегеране назвали инцидент «актом агрессии», при этом заявив, что Иран якобы никогда не вмешивался в войну России против Украины.

По сообщению МИД Ирана, утром 25 июля в результате поражения судна погиб один член экипажа, ещё один человек получил ранения.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает действия украинского режима, связанные с нападением на иранское торговое судно в Каспийском море», — говорится в заявлении.

Реклама

Тегеран утверждает, что нападение на иранское судно может «еще больше разжечь и развернуть огонь войны». В то же время в МИД Ирана заявили, что страна якобы «никогда не вмешивалась» в войну между Россией и Украиной.

«Исламская Республика Иран подчеркивает, что она никогда не вмешивалась в конфликт между Россией и Украиной», — заявили в иранском министерстве иностранных дел.

При этом Тегеран обвинил Киев в «опасном стремлении разжечь войну» и призвал международное сообщество «привлечь украинское руководство к ответственности».

В МИД Ирана также пригрозили, что страна оставляет за собой право «защищать свои национальные интересы и безопасность», возложив ответственность за последствия инцидента на Украину и её союзников.

Реклама

Заявления Тегерана прозвучали на фоне многолетнего военно-технического сотрудничества Ирана с Россией. Именно Иран передал РФ технологии производства ударных беспилотников Shahed, которые российская армия активно использует для атак на украинские города и критически важную инфраструктуру, что привело к многочисленным погибшим и раненым среди гражданского населения.

Ранее в субботу, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных ударах на большие расстояния в акватории Каспийского моря, в результате которых были поражены суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана, а также военный корабль.

Напомним, что Иран не впервые угрожает Украине. В марте этого года в ходе операции США и Израиля, начатой против иранского режима, территория Украины может стать законной и легальной целью для Исламской Республики, если Киев предоставит Тель-Авиву помощь в виде беспилотников.

Новости партнеров