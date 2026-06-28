Иран заявил об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне

Иран атаковал базы США / © Defense Express

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Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне, заявив, что это стало ответом на предыдущие американские атаки.

Об этом сообщает CNN.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что действия США якобы нарушили режим прекращения огня и «приведут к полной остановке всех дипломатических процессов».

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По утверждению КСИР, под ударами оказались «ключевые объекты военной инфраструктуры США», в том числе авиабаза «Али Аль-Салем» в Кувейте и штаб Пятого флота США в Бахрейне.

В Иране также заявили, что эти удары стали ответом на предварительные атаки американских военных по иранским целям.

Кроме того, в КСИР пригрозили Соединенным Штатам дальнейшими действиями.

«Сокрушительный ответ» американским военным будет нанесен в случае продолжения агрессии, заявили в иранском военном формировании.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли новые удары по военным объектам Ирана в ответ на атаку на нефтяной танкер вблизи Ормузского пролива.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в дроновой атаке на грузовое судно в Ормузском проливе.

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