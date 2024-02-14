Иран заявил об успешных испытаниях баллистических ракет большой дальности

Пуск был осуществлен в сотрудничестве с Аэрокосмическими и Военно-морскими силами.

Иран заявил, что успешно испытал баллистическую ракету дальнего радиуса действие из своего морского крейсера.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на слова командующего Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Салами.

Он заявил, что пуск был осуществлен в сотрудничестве с Аэрокосмическими и Военно-морскими силами.

"Новые достижения увеличили дальность и силу нашего морского влияния к любой желаемой точке. Наши морские крейсеры могут присутствовать где угодно в океане и, конечно, если мы можем запустить из них ракеты, то для любого, кто угрожает нам, нет безопасного тайника", — сказал Салами.

Он заявил, что иранские военные в последние дни взяли на вооружение большое количество новейших дронов и высокоточных управляемых и баллистических ракет, создав "очень сложную и связанную комбинацию современных возможностей".

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят серию ударов по иранским объектам после гибели трех американских военных в Иордании.

Кроме того, мы ранее информировали, что США планируют предпринять дополнительные действия на Ближнем Востоке после авиаударов по Ираку и Сирии.

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