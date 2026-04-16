Посольство Ирана в России обнародовало сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, в котором президент США Дональд Трамп предстает в образе беспомощного «миньона». Пропагандистское видео появилось на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и противоречивых сигналов со стороны Вашингтона по поводу его блокады.

Об этом пишет Daily Mail.

Суть иранского ролика

В видео мультяшный персонаж Трампа пытается «приказать» проливу открыться, однако терпит неудачу. Иранский герой символически перекрывает путь «предупредительными лентами», демонстрируя контроль Тегерана над водным путем.

Это уже не первая подобная атака: ранее посольство Ирана в Таджикистане распространило ИИ-изображение, где Иисус Христос якобы бросает Трампа в ад.

Противоречие в американской политике

Ситуация с видео возникла из-за путаницы в действиях США, поскольку слова президента полностью расходятся с приказами военных. Хотя Трамп заявил, что пролив теперь «навсегда открыт» благодаря договоренностям с Китаем о прекращении поддержки Ирана, реальные действия армии свидетельствуют об обратном.

Несмотря на слова Белого дома, Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало аудиозапись с предупреждением об официальной морской блокаде иранских портов. Военные призвали все суда немедленно вернуться в пункты отправления, угрожая применением силы и захватом транспорта в случае нарушения запрета.

Ормузский пролив — последние новости

Напомним, конфликт сопровождается внутренним напряжением в США. Трамп оказался под огнем критики из-за ссоры с Папой Римским, которого он назвал «слабым во внешней политике». Реакцию общества также вызвало распространенное Трампом ИИ-изображение, где он сравнивает себя с Иисусом. Позже президент удалил пост, оправдавшись тем, что якобы спутал свой образ с врачом Красного Креста.

Статус Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти, остается неопределенным из-за разногласий между публичными заявлениями президента США и приказами американского военного командования.

Напомним, в Вашингтоне объявили о блокаде иранских портов после провала переговоров с Тегераном. В то же время, ограничения не распространяются на суда, которые не заходят непосредственно в иранские порты.

Однако через Ормузский пролив продолжают проходить танкеры, связанные с Ираном, несмотря на объявленную США морскую блокаду.