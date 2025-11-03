Иранку казнят за убийство мужа, если она не соберет 100 тысяч долларов

Потеря

25-летняя гражданка Ирана Голи Кухкан столкнулась с угрозой смертной казни из-за повешения, если до декабря не сможет выплатить семье своего погибшего мужа компенсацию, известную как «кровавые деньги». Необходимая сумма составляет 10 миллиардов томанов — около 80 000 фунтов стерлингов или более $100 000 США.

Об этом пишет The Guardian.

Голый Кухкан находится в камере смертников в центральной тюрьме Горган уже семь лет. Ее арестовали в мае 2018 года в возрасте 18 лет и приговорили к кисасу (возмездия в натуральной форме) за участие в убийстве своего мужа.

Жертва насилия и безграмотность

Правозащитные организации, в частности «Права человека в Иране» (IHR), осуждают этот случай как вопиющий пример дискриминации в Иране, где легализованы детские браки, а защита от домашнего насилия минимальна.

Кухкан вышла замуж за своего двоюродного брата в 12 лет, а в 13 лет родила сына. Она годами страдала от физического и эмоционального насилия со стороны мужчины. В день трагедии Кухкан увидела, как мужчина избивает ее пятилетнего сына. Она позвала на помощь двоюродного брата, и во время завязавшейся драки ее муж погиб. Кухкан сама вызвала скорую и стражей порядка. Во время неграмотной допроса Кухкан под давлением и без присутствия адвоката подписала признание.

По словам Махмуда Амири-Могаддама из IHR, Кухкан принадлежит к этническому меньшинству белуджей — одной из самых маргинализированных и бедных общин Ирана, не имеющей официальных документов.

«Кухкан принадлежит к этническому меньшинству, она женщина, и она бедна. Она, пожалуй, самая слабая в иранском обществе. Ее приговор символизирует использование иранскими властями смертной казни для создания страха, а также дискриминационные законы», — заявил Амири-Могаддам.

Условие спасения и разлуки с сыном

Согласно иранскому законодательству, семья жертвы имеет право помиловать осужденную в обмен на «кровавые деньги». Руководство тюрьмы согласовало с родственниками мужчину, что Кухкан будет освобождена, если оплатит 10 миллиардов томанов и навсегда покинет город Горган.

Даже в случае спасения, ей, вероятно, не разрешат общаться с ее сыном, которому сейчас 11 лет и воспитывают бабушка и дедушка по родительской линии.

Правозащитники организации «Брамш» отмечают, что случай Кухкан — не одинок: женщины в Белуджистане часто становятся жертвами режима из-за бедности и отсутствия прав. По имеющимся данным, Иран казнит наибольшее количество женщин в мире: в 2025 году было казнено по меньшей мере 30 женщин.

