Иранская делегация прибыла в Пакистан для переговоров с США: что известно

США и Иран / © Главред

Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммад-Багер Галибаф прибыла в Исламабад, где могут состояться переговоры с США, но только при выполнении требований Тегерана.

Иран направил в Пакистан высокопоставленную делегацию для возможных переговоров с США по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ и пакистанский МИД.

Делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыли глава МИД Аббас Арагчи, секретарь Совета нацбезопасности Али-Акбар Ахмадиан, руководитель Центробанка Абдолнасер Хэммати и другие представители власти.

В Тегеране сразу же очертили позицию: переговоры стартуют только при условии, что другая сторона согласится на предварительные требования Ирана.

В Министерстве иностранных дел Пакистана подтвердили, что делегацию уже приняли, в том числе глава МИД Ишак Дар. Там выразили надежду на «конструктивное взаимодействие» и достижение устойчивого решения.

Пока неизвестно, согласятся ли США на условия Тегерана и перейдут ли стороны к прямым переговорам.

Ранее мы писали, если мирные переговоры США и Ирана, которые будут проходить в Пакистане, терпят неудачу, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики. Удалось ли сторонам договориться, станет известно в течение суток.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно прекратить взимать плату с нефтяных танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

Ранее мы писали, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил в пятницу, 10 апреля, что надеется на положительные переговоры с Ираном, отправляясь на встречу в Пакистан. В то же время, он предостерег Тегеран от попыток обмана во время диалога.