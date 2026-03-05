Иранская мозаика: может ли страна аятолл повторить судьбу СССР

Может ли распасться Иран / © ТСН

Обострение на Ближнем Востоке отвлекло внимание мира от Украины, оставив нас один на один с проблемами и вызовами. Внимание мира приковано к Ирану. Даже украинцы отвлекаются от воздушных тревог и отключений света, просмотрев мировые новости — не началась ли Третья мировая.

Но что же действительно известно простому украинцу об Иране. Судя по политической карте мира мы видим, что это огромная страна, 17-я в мире по площади. Ее население более 80 млн человек, что вдвое больше украинцев.

Площадь Ирана по сравнению с Европой

Однако рядовой читатель, вероятно, воспринимает Иран как однородную этническую страну. Такую же ошибку совершать на Западе в 70-80-х годах по отношению к СССР, да и сейчас совершают в отношении РФ — вынося за скобки этническую неоднородность и национальный фактор.

На самом деле, Иран — это запутанный узел из разных народов, религиозных сообществ, разделенных границами, за большинством из которых стоят «великие игроки».

ТСН.ua выяснял, можно ли сегодня допускать раздел Исламской республики по этническим признакам, где именно в Иране есть центробежные настроения, какие исторические прецеденты уже были и какие народы проживают в этой стране.

Какие народы живут в Иране

Иран — многоэтническое государство.

В целом, главная этническая группа, которая составляет большую половину населения — персы.

Далее следуют азербайджанцы, проживающие на северо-западе, ближе к границе с Азербайджаном.

На третьем месте курды, проживающие у границы с Турцией и Ираком.

Кроме того, на востоке в восточной провинции Белуджистан вдоль всей границы с Пакистаном проживают белуджи.

На побережье Каспийского моря — мазендеранцы.

Есть еще луры (бывший субэтнос курдов), туркмены, кочевые племена кашкайцев и бахтиаров, небольшие группы армян, казахов, евреев, ассирийцев и другие.

Курдские регионы на западе, белуджские территории на юго-востоке, арабские районы на юге давно имеют напряженные отношения с центром. Иранский Азербайджан имеет несколько иные отношения. В руководящих кругах Ирана немало влиятельных лиц, имеющих азербайджанские корни. Даже ликвидированный американцами Али Хаменеи по происхождению азербайджанец.

Обсуждение на платформе Reddit об этническом составе Ирана и роли азербайджанцев

Иранский Азербайджан — больше, чем его независимый «тезка»

Поэтому, прежде всего, мы остановимся подробнее на второй по численности этнической группе Ирана — азербайджане.

Углубимся в историю. Собственно сам термин Азербайджан исторически употреблялся по отношению к нынешнему Иранскому или Южному Азербайджану. Азербайджанские авторы XIX века не называли Закавказье Азербайджаном. Территория нынешнего независимого Азербайджана была более известна под названием Арран.

Название Азербайджан в применении к Азербайджанской Республике было впервые официально использовано только в 1918 г. Здесь похожа история, как с Карело-Финской ССР (позже АССР), потому что Москва имела планы захватить всю Финляндию. Так же само советские власти рассчитывали присоединить к своему составу весь исторический Азербайджан. Собственно, такие попытки были в 1918 и 1946 году, однако они потерпели неудачу.

И если в независимом Азербайджане население чуть больше 10 млн., то в Иране азербайджанцев, по разным данным, от 10 до 20 млн.

Иранский Азербайджан (выделено красным)

Однако между двумя группами азербайджанцев, оказавшихся разделенными границами, есть немало отличий. Годы, проведенные в разных государствах, не могли не оказать влияние. «Бакинские» азербайджанцы более светские из-за атеистической политики СССР. Иранские — более интегрированы в исламский мир.

В начале 90-х годов многие политические и публичные деятели независящего Азербайджана высказывались за необходимость объединения всех азербайджанских земель в одно правительство. В то же время и в Иране встречались встречные призывы о возобновлении контроля над Северным (то есть независимым) Азербайджаном.

В 2006 году в Иранском Азербайджане вспыхнули серьезные волнения из-за появившейся в иранской центральной печати карикатуры, которая высмеивала азербайджанский язык. Акции протеста продолжались по всему северо-западному Ирану в течение десяти дней и перерастали в массовые беспорядки. В ходе их подавления, по официальным данным, погибли четыре демонстранта, 330 были арестованы.

Захочет ли Алиев стать «объединителем» азербайджанских земель

Реакция официального Баку на удары по Ирану была более чем сдержанна. Президент Азербайджана Ильхам Алиев даже выражал соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что будет всегда вспоминать с самыми приятными впечатлениями встречи с аятоллой Али Хаменеи, которые состоялись во время его визитов в Иран», — отмечалось на официальном сайте.

Директор Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов вчера, 4 марта, отметил, что в соцсетях аккаунты, связанные с иранскими властями, начинают разгонять вражду в Азербайджан.

Сегодня иранские дроны атаковали Азербайджан. В результате ударов ранены два человека.

Дата публикации 10:33, 05.03.26 Количество просмотров 193 Иранский "Шахед" атаковал Азербайджан

В МИД Азербайджана подтвердили атаку БпЛА и «решительно осудили» нападение Ирана, а также вызвали посла Ирана и выразили ему протест. Минобороны Азербайджана пригрозило, что готово ответить на действия Ирана.

Кроме того, Азербайджан на 12 часов закрывает воздушное пространство вблизи Ирана. Президент Ильхам Алиев также заявил, что Вооруженные силы приведены «в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции».

Тегеран ответил в стиле своего российского союзника «ихтамнет». Не предоставив никаких доказательств, Иран обвинил в ударе Израиль.

Отношения Баку и Тегерана за последние десятилетия были непростыми, даже вынося за скобки фактор Иранского Азербайджана. Официальный Тегеран «заигрывал» со стратегическим врагом Баку — Арменией.

Как напоминает BBC, во время Карабахского конфликта 2020 года Иран подтягивал свои войска к границе с двумя странами. Тогда Иран не закрыл свою границу с Арменией, а после нее из Ирана через территорию Армении в Нагорном Карабах шли грузы. Были случаи, когда Азербайджан задерживал направлявшихся туда иранских водителей. А в войне в Карабахе 2020 года Азербайджан получал оружие из Израиля, который Иран считается одним из своих главных врагов. После окончания второй карабахской войны обе страны несколько раз проводили военные учения на границе друг с другом.

Захочет ли глава Азербайджана Алиев воспользоваться ситуацией и нанести удар по Ирану, вопрос остается открытым.

Что касается независимости Иранского Азербайджана или его присоединения к северным «родственникам», большинство экспертов сходятся во мнении, что пока этого не будет. Максимум — широкая автономия.

Когда все становится плохо, Запад обращается к курдам

Курды — один из самых больших безгосударственных народов мира.

Турция, Сыр, Ирак и Иран являются домом для больших курдских общин, каждая из которых стремится к разным степеням независимости.

© ТСН

Сегодня в СМИ появилась информация, что базирующиеся в Ираке вооруженные формирования курдов перешли в наступление против сил иранского режима. На этом фоне Турция заявила 5 марта, что следит за действиями курдской иранской PJAK (Партия свободной жизни Курдистана). Курды — непримиримый враг Анкары.

Курды в Ираке имеют наиболее устойчивую политическую структуру. со статусом обширной автономии. По информации американского издания Axios, иракским курдам оказывают поддержку ЦРУ и израильский Моссад. Однако курдское медиа Rudaw со ссылкой на источники в оппозиционных курдских группах опровергает наступление на Иран.

Журналистка Манане Абашидзе объясняет, почему вероятная наземная операция в Иране силами курдов может оказаться тем триггером, что окончательно збросит режим аятолла.

«Американцы не раз использовали курдов как тактический инструмент: В Ираке против Саддама, В Сирии против ИГИЛ, в борьбе с иранским влиянием. Но всякий раз, когда возникала необходимость договориться с Анкарой или Багдадом, курдский вопрос „замораживался“. В Сирии это было наглядно: курдские силы стали главной наземной силой против ИГИЛ, затем оказались под ударами турецкой армии. И сейчас в Дамаске власти контролируют Ахмед аш-Шараа. Для него сильная курдская автономия — это потенциальный распад Сирии», — объясняет журналистка.

Она пояснила, что большинство стран Ближнего Востока боятся возникновения независимого объединенного Курдистана.

«Государство Курдистан — табуированная тема. Все обсуждают палестинское государство. Но почти никто всерьез не говорит о Курдистане. Потому что Иран против, Турция против, Ирак против, Сирия против, страны Персидского залива опасаются прецедента, а Запад боится новой перекройки карты. Единственный игрок, которому стратегически мог бы быть выгоден независимый Курдистан, — это Израиль. Но даже для Израиля это риск дестабилизации всего региона», — объяснила Абашидзе.

По ее мнению, сейчас говорить о независимом Курдистане пока рано.

В Сети также активно обсуждают, воспользуются ли курды благоприятным для себя моментом нестабильности в Иране.

Еще одна потенциальная страна на карте мира — Белуджистан

Белуджи — еще один безгосударственный народ, разделенный между Ираном, Пакистаном и Афганистаном. Белуджи — сунниты, в отличие от большинства жителей Ирана — шиитов. Белуджистан — наиболее экономически неразвитая провинция Ирана. Большинство населения региона живет на грани бедности. Поэтому в регионе часто вспыхивают конфликты низкой интенсивности, теракты и беспорядки.

«Джейш аль-Адль» в Пакистане и «Освободительная армия Белуджистана» в Иране — две военизированные организации, выступающие за национальное самоопределение народа белуджи.

Так, только 5 февраля пакистанская армия объявила о завершении недельной операции против «сепаратистов» в провинции Белуджистан.

Активно протестовали и белуджи Ирана против режима аятолла. Однако бедность и нестабильность региона вызывает сомнения в возможности дальнейшей самостоятельной политической жизни.

«Пакистан имеет тот же белуджский сепаратизм в своей провинции Белуджистан. Поэтому Исламабад скорее поможет Тегерану сдерживать повстанцев, чем поддержит их. К тому же именно через пакистанский Безуджистан проходит путь Китая в Индийский океан, поэтому Пекин тоже придется к стабильности», — рассуждает украинский политик и общественный деятель Александр Бригинец.

Нефтяная «жемчужина» Ирана

В провинции Хузестан (Арабистан), граничащей с Ираком, сосредоточена основная масса иранских арабов. По разным оценкам, 80-87% нефтедобычи Ирана именно из этой провинции. Однако арабы Ирана шииты, а не сунниты, в отличие от остального этого этноса. Поэтому вряд ли им следует надеяться на поддержку своих богатых соседей.

Другие

Есть еще в Иране интересные для многих этнографов гебры, исповедующие зороастризм — религию, более древнюю, чем ислам и христианство. Однако число зороастрийцев в Иране составляет лишь около 45 000 человек и, несмотря на свою автохтонность, они не играют важную роль в политической жизни.

Среди других меньших Ирана следует обратить внимание еще на туркмен. Их в Иране насчитывается 1 млн, тогда как в самом Тукменистане — около 6,5 млн.

Во время Исламской революции 1979 года туркмены и иранские казахи региона Туркменсахры требовали тюркской автономии, но так и не получили ее. После обретения независимости Туркменистана в начале 1990-х годов наблюдался некоторый культурный подъем в среде иранских туркмен. Однако они все больше ассимилируются с персами.

Пока официальный Ашхабад сохраняет нейтралитет и избегает любой внешнеполитической риторики.

Пример для РФ

Распад Ирана по этническому принципу эксперты называют маловероятным. По крайней мере, сейчас. Западные государства боятся эффекта «домино» в странах Азии и Африки, государственные границы которых часто отличаются от этнических.

Есть здесь и фактор Китая, который имеет непокорных уйгуров и кардинально отличный от остального Китая юг. Часто диалекты китайского языка считаются отдельными языками. Только авторитарные власти Пекина стирают эти отличия.

И, конечно, мы не можем не вспомнить о России. Ведь если получится у иранских курдов или азербайджанцев, то почему не может получится у народов Кавказа, башкир, казанских татар, якутов или тувинцев. И Москва это хорошо осознает.

Ранее ТСН.ua выяснял, станет ли Китай в защиту Тегерана, чтобы Запад не выбил еще одного тоталитарного союзника Москвы и Пекина и что будет делать Си Цзиньпин.