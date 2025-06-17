Иранская ракета оборвала жизнь украинской семьи в Израиле: детали истории

Украинская семья погибла в Израиле / © Instagram

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В ночь на 14 июня иранский ракетный обстрел Израиля унес жизни пятерых украинцев, которые нашли свою смерть под завалами жилого дома в городе Бат-Ям, недалеко от Тель-Авива. Эта ужасная трагедия оборвала судьбы семьи из Одессы, приехавшей в Израиль с одной целью — бороться за жизнь 7-летней Насти Бурик, больной онкологией.

Об этом пишет Obozrevatel .

Борьба с раком и поиск надежды

Настя вместе со своей 30-летней мамой Марией Пешкуревой прибыли в Израиль еще в декабре 2022 года. В августе того же года врачи диагностировали у девочки острый лимфобластный лейкоз. Для семьи это послужило настоящим шоком.

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«С того дня я живу в параллельной реальности, где главное – спасти. Дышать. Не опускать руки», — писала Мария в соцсетях.

Настя на лечении. / © Instagram

Лечение Насти было очень тяжелым. После первого курса терапии в Украине наступил рецидив, что заставило родителей искать спасение за границей. В Израиле им предложили шансы, но лечение нуждалось в значительных средствах. Семья возлагалась на помощь благотворительных фондов, организаций и неравнодушных людей. Денег не всегда хватало, и однажды маму с дочерью даже принудительно выписали из больницы.

Пересадка, не принесшая выздоровление

Насти провели пересадку костного мозга. Однако болезнь вернулась, и пересадка, к сожалению, не помогла.

«Да, мы снова стоим на краю. Да, пересадка не помогла», — с болью писала Мария.

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Несмотря на это, появился новый шанс — врачи предложили экспериментальную методику, которая могла бы разбудить трансплантат. Мария отдавала себе отчет в рисках, но выбирала надежду: «Мы идем на риск, но в нашем случае без этого болезнь может победить. Я боюсь, но я выбираю надежду», – объясняла она 13 апреля.

Война догнала в Израиле

Помогать Марии и Насте в Израиль прилетели 60-летняя Елена, бабушка девочки и ее два племянника — 9-летний Константин и 7-летний Илья. Мальчики пошли в местные школы, а бабушка помогала со сбором средств. Финансовый вопрос являлся постоянным вызовом. Марии приходилось бороться с критикой и даже обвинениями в мошенничестве, убеждая всех, что у ее дочери есть шанс на жизнь. Отец Насти, Артем Бурик, служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Также обращался к украинцам за помощью.

Отец Насти Артем Бурык на службе. Фото: Obozrevatel. / © Facebook

Однако война, от которой семья убегала из Украины, догнала их уже в Израиле. Баллистическая иранская ракета попала именно в многоквартирный дом в Бат-Яме, где семья снимала жилье. Все пятеро погибли. В настоящее время спасатели нашли тела всех, кроме Марии.

Украинская семья погибла в Израиле Фото: Obozrevatel. / © Instagram

Как сообщалось ранее, украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман рассказал, что эта семья погибла в результате прямого попадания иранской ракеты в городе Бат-Ям.

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«Это были граждане Украины из Одессы, приехавшие на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был краткий пресрелиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами», – отметил Шимон Бриман.