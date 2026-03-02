Иранская ракета ударила по Иерусалиму: есть раненые (видео)

Иерусалим / © Reuters

Иранская баллистическая ракета попала в районе Иерусалима вечером 1 марта. По данным израильской службы экстренной помощи Magen David Adom, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Об этом пишет Jerusalem Post

Один из пострадавших - мужчина около 45 лет - находится в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы. Всех госпитализировали в больницы Иерусалима.

© из соцсетей

Сначала сообщалось о семи травмированных, однако позже количество пострадавших уточнили. Также зафиксированы случаи острой стрессовой реакции у жителей района.

Полиция Израиля обследует место падения обломков и призывает граждан не приближаться к потенциально опасным предметам.

Удар произошел на фоне обострения противостояния между Израилем и Ираном. Ситуация в регионе остается напряженной.

Куда наносит удары Иран

Напомним, что в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Накануне 28 февраля во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби . Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США .