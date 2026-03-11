Иранские дроны атаковали Дубай: травмированы иностранцы, а авиакомпании отменяют рейсы

Аэропорт Дубая. / © Associated Press

В среду, 11 марта, два иранских беспилотника упали вблизи международного аэропорта Дубая.

Об этом сообщают издания Sky News и The Times of Israel.

По данным местных властей, ранения получили четверо иностранных граждан. Двое ганцев и один бангладешец получили легкие ранения. У одного гражданина Индии травмы средней тяжести.

Воздушное движение работает в обычном режиме, подчеркнуло правительство.

Компании отменяют рейсы в Дубай

Тем не менее, нидерландская авиакомпания KLM решила отменить все рейсы в Дубай до 28 марта из-за «длительных геополитических беспорядков на Ближнем Востоке», пишет Sky News. Но перелеты все еще доступны для репатриации застрявших путешественников.

Этот шаг произошел после утреннего инцидента с иранскими беспилотниками. Издание отмечает, что большинство воздушного пространства на Ближнем Востоке, включая Катар, закрыто с начала обострения конфликта. Из-за опасений относительно ракет и БпЛА авиакомпании отменяли, переносили и меняли маршруты тысяч рейсов.

Атака Ирана на ОАЭ

28 февраля, когда Иран начал атаковать в ответ после операции Израиля и США, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. Американская база в столице ОАЭ стала целью иранского ракетного удара.

При перехвате баллистики погиб гражданин Азии. По данным властей Абу-Даби, обломки сбитой ракеты упали на жилой район города.

После мощных взрывов и работы ПВО Дубай временно остался без авиасообщения. Аэропорты популярного курортного города приостановили работу, в частности, дубайский международный аэропорт, куда ежедневно прибывает и вылетает от 2000 до 2500 рейсов.

Кроме того, 5 марта в Абу-Даби упали обломки сбитого иранского дрона. Пострадали шесть иностранцев — граждане Пакистана и Непала. Они получили травмы легкой и средней тяжести.