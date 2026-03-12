Иранские дроны атаковали французскую базу в Ираке: есть пострадавшие (видео)

Иранские дроны. / © ТСН.ua

Иранские беспилотники оттаивали французскую военную базу. Она расположена вблизи аэропорта Эрбиль на севере Ирака.

Об этом сообщает Clash Report.

Сообщается, что в результате удара шесть французских солдат получили ранения. Кроме личного состава пострадала и военная техника. По предварительным данным, после попадания дронов на территории базы загорелся французский вертолет.

Атака по військовій базі Франції в Ербілі. / © ClashReport

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, группировка «Хезболла» объявила о начале собственной операции против Израиля. По стране уже выпустили массированный залп из более сотни ракет.

Также рост мировых цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, позволяет России получать значительные сверхприбыли от экспорта нефти.

Кроме того, в Сети обсуждают библейское значение конфликта между США, Израилем и Ираном.

Ранее мы писали, что авиаудары США и Израиля помешали Ирану массово выпускать «Шахеды». Производить их стало труднее, но в Иране все еще есть большие запасы, а собирать новые дроны они могут даже в обычных мастерских.