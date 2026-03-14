Иранские дроны атаковали нефтяной терминал в Эмиратах

Дроны атаковали нефтяной терминал в Фуджейре в ОАЭ, вызвав пожар, который уже ликвидирован.

Анастасия Павленко
Нефтяной терминал / © Associated Press

Иранские беспилотники атаковали нефтехранилища в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Turkiye today.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные и аварийные службы, начавшие ликвидацию возгорания. Власти страны оценивают масштабы повреждений.

После атаки беспилотников и пожара часть операций по погрузке нефти в порту временно приостановили.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке уже повлияло на мировые рынки. Из-за конфликта и фактической блокады Ормузского пролива цены на нефть резко возросли.

По данным Международного энергетического агентства, война на Ближнем Востоке повлекла за собой крупнейший в истории сбой поставки нефти.

Поэтому 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, разрешив на 30 дней экспорт уже загруженных на суда нефти и нефтепродуктов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обеспечат сопровождение судов через Ормузский пролив при необходимости.

