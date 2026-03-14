Иранские дроны атаковали нефтяной терминал в Эмиратах
Дроны атаковали нефтяной терминал в Фуджейре в ОАЭ, вызвав пожар, который уже ликвидирован.
Иранские беспилотники атаковали нефтехранилища в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Turkiye today.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные и аварийные службы, начавшие ликвидацию возгорания. Власти страны оценивают масштабы повреждений.
После атаки беспилотников и пожара часть операций по погрузке нефти в порту временно приостановили.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке уже повлияло на мировые рынки. Из-за конфликта и фактической блокады Ормузского пролива цены на нефть резко возросли.
По данным Международного энергетического агентства, война на Ближнем Востоке повлекла за собой крупнейший в истории сбой поставки нефти.
Поэтому 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, разрешив на 30 дней экспорт уже загруженных на суда нефти и нефтепродуктов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США обеспечат сопровождение судов через Ормузский пролив при необходимости.