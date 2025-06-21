Иранские дроны прорвали ПВО Израиля: что известно об обстреле

Работа ПВО Израиля / © Associated Press

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Израильские военные подтвердили, что два иранских беспилотника смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь целей на севере и юге страны. Это один из немногих случаев, когда иранские дроны не были перехвачены.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает CNN.

Один из дронов попал в двухэтажный дом в городе Бейт-Шеан возле иорданской границы. Фото с места показывают большую брешь в стене, выбитые окна и двери, а территория вокруг покрыта обломками. По данным спасателей, жертв нет, поиски под завалами продолжаются.

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Другой беспилотник упал в открытой местности на юге. В ЦАХАЛ сообщили, что в целом Иран выпустил по меньшей мере шесть дронов во время этой атаки — остальные удалось сбить, в частности над пустыней Арава и на Голанских высотах.

С начала израильских ударов по Ирану на прошлой неделе, Тегеран, по оценкам израильской армии, запустил более 1000 беспилотников. Большинство из них удалось сбить, однако два аппарата смогли достичь целей.

Напомним, из-под завалов в Израиле достали тело украинки, которая погибла во время атаки.