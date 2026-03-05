Иранские дроны ударили по Азербайджану: есть пострадавшие, реакция МИД

"Шахед" / © Associated Press

Днем 3 марта иранский Шахед упал в районе аэропорта города Нахичевань, Азербайджан. Очевидцы сняли «прилет».

Об этом сообщает Clash Report.

Как известно, страны имеют общую границу. Пока неизвестно, целенаправленно ли туда залетел «Шахед».

Ждем официальную информацию.

В Сети впоследствии сообщили, что страну атаковали не Шахеды, а вроде Arash 2.

Реакция МИД Азербайджана

В МИД Азербайджана подтвердили атаку БпЛА и «решительно осудили» нападение Ирана. Как детализировали, один дрон попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня, другой упал вблизи здания школы в селе Шекерабад. Есть пострадавшие.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены двое мирных жителей. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе», – говорится в сообщении.

Война на Ближнем Востоке перебрасывается на новые страны

Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции , которая двигалась через воздушное пространство Ирак и Сирия. Силы ПВО уничтожили ракету, жертв и разрушений не было. Часть обломков упала на территории провинции Хатай. НАТО осудило атаку, а Анкара провела консультации с союзниками после инцидента.

Эксперты предупреждают, что энергетическое и геополитическое напряжение между США и Ираном может повлечь за собой новую фазу глобального конфликта и повлиять на безопасность в Европе. Риски расширения боевых действий за пределы Ближнего Востока возрастают. Если противостояние перейдет на страны Европы, это будет иметь серьезные последствия для энергетических рынков, стабильности и мирных переговоров.