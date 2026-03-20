Иранские дроны второй раз атаковали крупнейший НПЗ Кувейта: какие последствия

Нефтеперерабатывающий завод Mina Al-Ahmadi в Кувейте / © Associated Press

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Кувейта Mina Al-Ahmadi второй раз за двое суток оказался под прицелом иранских дронов. На территории стратегического объекта возникли пожары.

Об этом сообщает AP.

Кувейт 20 марта заявил о повторной атаке иранских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод Mina Al-Ahmadi, в результате которой на нескольких участках предприятия возник пожар.

Еще накануне, 19 марта, объект уже попадал под удар, что также привело к возгораниям.

По информации кувейтских властей, спасатели сейчас работают над ликвидацией пожара, при этом данных о пострадавших пока не поступало.

Атака произошла в день празднования Ид аль-Фитр — завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Этот инцидент происходит на фоне роста количества ударов Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива после того, как 18 марта Израиль атаковал крупное оффшорное газовое месторождение South Pars в регионе.

Напомним, в середине марта иранские дроны атаковали радарную систему международного аэропорта Кувейта. Обошлось без жертв, ситуацию урегулировали согласно плану чрезвычайных действий в координации с компетентными органами для безопасности полетов.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

19 марта иранская ракета попала в крупнейший НПЗ Израиля в Хайфе, вызвав значительное задымление и повреждение предприятия. В результате атаки и падения обломков один человек получил легкое ранение, а в пригородах временно пропал свет. Министр энергетики Эли Коэн назвал повреждения электросетей незначительными, отметив, что специалисты уже восстановили питание в большинстве районов.

Заметим, из-за обострения с Ираном США усиливают присутствие на Ближнем Востоке, отправив дополнительную морскую пехоту для защиты стратегических объектов и сдерживания эскалации. Newsmax сообщает, что морпехи находятся в состоянии готовности на фоне напряженности, которая грозит перерасти в длительное противостояние, если дипломатия не сработает.