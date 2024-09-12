Иранские ракеты в России: каковы последствия для Тегерана и Москвы — Подоляк

Иран отрицает поставку России баллистических ракет так же, как ранее опровергал передачу беспилотников "Шахед".

Снабжение Ираном баллистических ракет в Россию будет иметь свои последствия не только для страны, поддерживающей государство-агрессору. Это может стать аргументом, чтобы убедить союзников Украины разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории РФ западным оружием.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Любая страна, понимая, что она передает стране-агрессору тот или иной объем оружия — она нарушает безусловно международное право и будет иметь нарастающие санкции", — отметил он.

Однако, по словам Подоляка, санкциями от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза по Ирану такая откровенная поддержка Тегераном России не ограничится.

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Михаил Подоляк считает, что союзники Украины должны также ускорить принятие решений о предоставлении дополнительных систем ПВО Украине и снятие неформальных запретов на удары западным оружием по России.

“Мы же говорим о баллистике малой дальности. То есть, пусковые установки будут находиться непосредственно по линии фронта для того, чтобы их эффективно использовать. Поэтому масштабирование ударов по глубине территории РФ – это вопрос очень и очень близкого времени. Потому что это развитие войны», – пояснил он.

Подоляк также отметил, что Иран отрицает поставку России баллистических ракет так же, как ранее опровергал передачу беспилотников "Шахед" и строительство завода по их производству в России.

Напомним, накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна из-за ранее введенных американских санкций якобы не может производить и, соответственно, продавать такое "сложное оружие", как баллистические ракеты.

Иран официально поставляет РФ баллистические ракеты и при чем здесь растерянность РФ - аналитика от Мусиенко

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