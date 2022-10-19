Иранские военные в аннексированном Крыму учат россиян руководить "шахидами" — ISW

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в аннексированном РФ Крыму, где пытаются учить российских военных пользоваться дронами-камикадзе "Shahed-136".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают: таким образом КСИР способствует продолжению войны агрессорки России против Украины.

"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российским войскам, как это делать", — отмечают в отчете ISW.

Специалисты отмечают, что с середины сентября российские войска направили десятки "Shahed-136" против гражданских целей в Украину. Оккупанты отдают приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Иранские дроны в РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. Впрочем, Иран упорно отрицает это. Между тем, появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны с временно оккупированных территорий Украины.

В Кремле также врут, мол, не располагают информацией о покупке иранских дронов. "Нет, у нас нет такой информации. Используется российская техника", — заявил спикер российского президент-диктатора Дмитрий Песков.

Из-за применения беспилотников иранского производства воздушные тревоги в Украине могут длиться дольше, потому что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Американские аналитики считают: массированными атаками дронами оккупанты пытаются создать психологическое влияние. Ведь такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, убить и ранить многих людей. Впрочем, они не создают значимых военных эффектов.

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