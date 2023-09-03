Иранских журналисток признали виновными в "заговоре" и "тайном сговоре": как их наказали

Суд в Тегеране приговорил медийниц к трем годам лишения свободы каждую, признав их виновными в "заговоре" и "тайном сговоре".

В Иране двух журналисток признали виновными в "заговоре" и "тайном сговоре". Каждая из них получила три года тюрьмы, но на самом деле им придется отсидеть меньше месяца.

Об этом говорится в dw.

Суд признал Эльнаса Мохаммади из газеты "Хам Михан" и Негин Багери из газеты "Хафт-е собх" виновными и назначил наказание до трех лет лишения свободы.

К счастью, женщинам придется отбыть в тюрьме только одну сороковую часть срока. То есть на самом деле они отсидят за решеткой меньше месяца, сообщил их адвокат.

Остальные сроки они будут отбываться условно. В настоящее время они по приговору суда будут посещать курсы "профессиональной этики". Также им будет запрещено покидать Иран.

Эльнас Мохаммади был задержан еще в феврале. Ее продержали неделю в печально известной тюрьме "Эвин" в Тегеране. Причина задержания тогда не объявлялась. Эльнас – сестра журналистки Элахе Мохаммади, которая находится под стражей с сентября прошлого года. Ее статья о похоронах молодой курдки Махсы Амини существенно способствовала всемирному разрастанию скандала вокруг смерти этой девушки.

Напомним, смерть 22-летней Махсы Амини вызвала в Иране многомесячные протесты. В 2022 году ее задержала иранская полиция морали за неправильное ношение хиджаба. После задержания молодая женщина скончалась. Это послужило толчком для протестов.

Демонстранты, среди которых были и 90 журналистов, были задержаны по обвинению в причастности к "бунту, оркестрированному Израилем и Западом".

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