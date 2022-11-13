Иранский беженец, вдохновивший Спилберга на фильм "Терминал", умер в аэропорту Парижа

В аэропорту в Париже скончался иранец Мехран Насери. Его история легла в основу фильма "Терминал" с Томом Генксом.

В пассажирском терминале аэропорта Шарля де Голля (в Париже) умер иранец Мехран Карими Насери, проживший 18 лет в аэропорту в статусе беженца и ставший прототип главного героя фильма "Терминал" с Томом Генксом в главной роли.

Об этом пишет BBC.

Насери родился в 1945 году и происходил из иранской провинции Хузестан. Он поселился в аэропорту в ноябре 1988 года после перелета из Ирана в Лондон, Берлин и Амстердам, пытаясь найти свою мать. Его выдворяли из всех других стран, куда он попадал, потому что он не мог предоставить соответствующих документов.

В аэропорту "Шарля де Голля" вокруг иранца образовалась неформальная сеть поддержки, которая снабжала его едой и медицинской помощью, а также книгами и радио. В 1999 году он получил статус беженца и право остаться во Франции.

"Я не совсем уверен, что хочу делать, остаться в Руасси (муниципалитет во Франции, — ред.) или уехать. У меня есть документы, я могу остаться здесь. Думаю, нужно внимательно изучить все варианты, прежде чем принять решение", — комментировал мужчина право жить во Франции.

Необычная история Карими Насери привлекла внимание голливудского режиссера Стивена Спилберга, снявшего в 2004 году фильм "Терминал" с Томом Генксом и Кэтрин Зета-Джонс. Генкс сыграл человека, попадающего в ловушку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, когда его родную страну охватила революция.

Сообщается, что иранец получил выплаты за право использовать его историю и на время покинул аэропорт. Но потратив большую часть средств, Насери вернулся в аэропорт за несколько недель до смерти.

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