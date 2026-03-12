- Дата публикации
Иранский ударный дрон влетел в небоскреб в Дубае: что известно (фото, видео)
В высотке Дубая возник пожар после падения дрона.
Иранский беспилотник ночью попал в небоскреб в Дубае, ОАЭ. Инцидент произошел вблизи гавани Дубай-Крик.
Об этом сообщили местные власти, пишут Clash Report и Sky News.
Отмечается, что атака беспилотника вызвала незначительный пожар. Ее удалось быстро обуздать.
В то же время власти эвакуировали людей из здания как меру пресечения. Информация о пострадавших не поступала.
«Власти „реагируют на инцидент с дроном, который упал на здание вблизи гавани Дубай-Крик“, сообщило правительственное управление СМИ Дуба.
Заметим, что гавань Дубай-Крик расположена примерно в восьми километрах от Международного аэропорта Дубая — одного из самых загруженных аэропортов мира для международных пассажирских перевозок.
Фото и видео атаки
Как сообщалось, накануне иранские дроны атаковали Дубай. Два беспилотника упали вблизи международного аэропорта. Ранения получили четверо иностранных граждан: два ганца и один бангладешец получили легкие ранения. Один гражданин Индии имеет травмы средней тяжести.