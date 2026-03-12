Иранский ударный дрон влетел в небоскреб в Дубае: что известно (фото, видео)

Дубай. / © Associated Press

Иранский беспилотник ночью попал в небоскреб в Дубае, ОАЭ. Инцидент произошел вблизи гавани Дубай-Крик.

Об этом сообщили местные власти, пишут Clash Report и Sky News.

Отмечается, что атака беспилотника вызвала незначительный пожар. Ее удалось быстро обуздать.

В то же время власти эвакуировали людей из здания как меру пресечения. Информация о пострадавших не поступала.

«Власти „реагируют на инцидент с дроном, который упал на здание вблизи гавани Дубай-Крик“, сообщило правительственное управление СМИ Дуба.

Заметим, что гавань Дубай-Крик расположена примерно в восьми километрах от Международного аэропорта Дубая — одного из самых загруженных аэропортов мира для международных пассажирских перевозок.

Фото и видео атаки

Дрон упал на небоскреб вокруг гавани Дубай-Крик.

Дрон упал на небоскреб в Дубае. / © Clash Report в сети Х

Как сообщалось, накануне иранские дроны атаковали Дубай. Два беспилотника упали вблизи международного аэропорта. Ранения получили четверо иностранных граждан: два ганца и один бангладешец получили легкие ранения. Один гражданин Индии имеет травмы средней тяжести.