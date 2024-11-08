Иран готовил покушение на Трампа: Минюст США раскрыл детали

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что дело связано с "преступной сетью", которая должна была помочь Ирану осуществить его заговор с целью убийства нескольких человек на территории США.

Правительство США выдвинуло обвинения против гражданина Ирана в связи с предполагаемым заговором с целью убийства Дональда Трампа до президентских выборов. Вместе с ним по делу проходят два американца, завербованных им для осуществления покушений.

Об этом пишет BBC.

В пятницу, 8 ноября, Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение против 51-летнего Фархада Шакери, утверждая, что ему было поручено "разработать план" убийства Трампа. При этом Шакери не был арестован. Он был депортирован из США в 2008 году и, как полагают, находится в Иране.

В уголовном иске, поданном в суд Манхэттена, прокуроры утверждают, что в сентябре один из чиновников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поручил Шакери разработать план слежки за Трампом и его убийства.

"Министерство юстиции предъявило обвинения агенту иранского режима, которому Тегеран поручил руководить сетью завербованных агентов для содействия заговорам Ирана с целью убийства его целей, включая избранного президента Дональда Трампа", — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

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В заявлении Минюста говорится, что обвинения были предъявлены еще двум лицам, американцам 49 и 36 лет, предположительно завербованным для убийства американского журналиста, открыто критиковавшего Иран.

Эти двое подозреваемых – Карлайл Ривера и Джонатан Лоудхолт – накануне были задержаны и по решению суда будут находиться под стражей до конца следствия.

Агенты ФБР пообщались с иранцем, который рассказал им о полученных приказах об убийствах критиков иранского режима. При этом Шакери утверждал, что не собирался выполнять приказы КСИР.

По информации следствия, Шакери поручили придумать план убийства Трампа, американского журналиста и двух американских бизнесменов еврейского происхождения, проживавших в Нью-Йорке, которые выступали в поддержку Израиля в социальных сетях. Кроме того, он должен был спланировать массовую стрельбу по израильским туристам на Шри-Ланке в октябре 2024 года, предположительно к годовщине нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Всем трем фигурантам предъявили обвинения в заказном убийстве, заговоре с целью убийства и отмывании денег. Суммарное наказание за эти преступления – до 40 лет тюрьмы, что с большой долей вероятности может стать для обвиняемых пожизненным заключением.

Напомним, в сентябре было совершено второе покушение на Дональда Трампа за период предвыборной кампании. По словам Трампа, правоохранительным органам удалось задержать вооруженного мужчину с помощью свидетеля.

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