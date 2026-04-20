Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой: что известно

Ирландское правительство готовит новую политику по отношению к украинским беженцам, которая предусматривает постепенное прекращение государственного жилья и финансовые стимулы для возвращения домой.

По данным The Times , власти планируют в течение года завершить контракты на проживание примерно для 16 тысяч украинцев, находящихся на полном государственном обеспечении.

Министр по миграции Колм Брофи заявил, что правительство хочет отойти от практики долговременного удержания беженцев за средства налогоплательщиков и приблизить политику к подходам других стран ЕС.

Какие выплаты предлагают

Украинцам могут предложить щедрый пакет помощи для возвращения. Речь идет о суммах, сопоставимых с теми, которые предоставлялись в начале войны:

до 2 500 евро на одного человека

до 10 000 евро на семью

Эта инициатива станет частью новой политики возвращения, готовящейся к завершению действия временной защиты ЕС в марте 2027 года.

Почему меняют подход

С начала полномасштабной войны Ирландия приняла более 125 тысяч украинцев.

В то же время государство потратило сотни миллионов евро на их поддержку, в частности:

более 438 млн евро на выплаты принимающим семьям

ежемесячные компенсации за проживание, которые планируют уменьшить и в конце концов отменить

Среди причин изменений:

рост расходов бюджета

дефицит жилья для местных жителей

желание вернуть отели в туристический сектор

Общая тенденция в Европе

Ирландия не единственная страна, просматривающая подход к украинским беженцам. В разных государствах ЕС постепенно сокращают льготы и ужесточают требования, связанные с финансовой нагрузкой и длительным характером войны.

