Ирландия планирует отменить ограничения на развертывание войск за границей

Этот законопроект будет рассмотрен кабинетом министров Ирландии уже на этой неделе.

Ирландия готовится изменить законодательство, ограничивающее развертывание более 12 военных за границей. Это часть более широкой стратегии правительства по усилению обороноспособности страны, включающей также закупку истребителей.

Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Ирландии разработало законопроект, отменяющий де-факто запрет на развертывание более 12 военных за границей, поскольку страна делает значительные шаги для укрепления своих ограниченных и слабых вооруженных сил.

Законопроект предусматривает изменение так называемой системы "трехкратной блокировки", требующей одобрения Дойла, правительства и ООН для развертывания войск более 12 солдат. Этот законопроект будет рассмотрен кабинетом министров Ирландии уже на этой неделе.

Также читайте Зеленский провел переговоры с лидером Ирландии: о чем договорились

Такие изменения стали возможны после того, как министр иностранных дел и обороны Саймон Гаррис заявил, что он убежден в необходимости для Ирландии приобрести флот истребителей.

Кроме того, неспособность Ирландии защищать свое воздушное пространство является предметом расследования в высоком суде, которое должно выяснить, позволяет ли правительство Ирландии британским Королевским воздушным силам входить в ирландское воздушное пространство для перехвата в случае захвата самолета.

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Гаррис заявил, что Ирландия должна изменить подход к развертыванию своих войск и не позволять Совбезу ООН налагать вето на участие в миротворческих миссиях, ведь Совбез не авторизовал такие миссии с 2014 года.

Напомним, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года.

Читайте также: