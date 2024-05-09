Ирландия подтвердила участие в Саммите мира – Зеленский рассказал детали

Страны договорились как можно быстрее начать работу над двусторонним договором безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Саймонсом Гаррисом. Последний подтвердил непосредственное участие в Саммите мира.

Об этом Зеленский сообщил в Сети.

"Нейтральная Ирландия — не означает равнодушная к несправедливости и восстановлению мира. Только в телефонном разговоре Премьер-министр Саймон Гаррис подтвердил непосредственное участие в Саммите мира. Я благодарен за гуманитарную и логистическую помощь со стороны Ирландии ", — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования.

"Договорились поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7 ", — добавил Зеленский.

Напомним, вслед за Турцией, которая предлагала посредничество для мирных переговоров между Украиной и Россией, с такой же инициативой выступила Словакия.

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