Ирландия выступает за введение эмбарго на российскую нефть — глава МИД Ковен в Киеве

По словам Ковени, его страна придерживается мнения максималистского подхода в отношениях с Россией.
Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени заявил, что его страна поддерживает введение эмбарго на российскую нефть.
Об этом глава нидерландского МИД сообщил во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в четверг, 14 апреля.
"Я также хотел бы отметить, что моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности, в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с Россией в рамках шестого пакета санкций ", – заявил министр.
Накануне, 13 апреля, украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Европу внести российскую нефть в санкционный пакет и полностью заблокировать банки РФ.
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