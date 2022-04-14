Ирландия выступает за введение эмбарго на российскую нефть — глава МИД Ковен в Киеве

Ирландия выступает за введение эмбарго на российскую нефть — глава МИД Ковен в Киеве

По словам Ковени, его страна придерживается мнения максималистского подхода в отношениях с Россией.

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени заявил, что его страна поддерживает введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом глава нидерландского МИД сообщил во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в четверг, 14 апреля.

"Я также хотел бы отметить, что моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности, в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с Россией в рамках шестого пакета санкций ", – заявил министр.

Накануне, 13 апреля, украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Европу внести российскую нефть в санкционный пакет и полностью заблокировать банки РФ.

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