Ирония судьбы: одна акула чуть не убила мужчину, а другая помогла спасти ему жизнь

Одна акула чуть не убила британца, а другая помогла спасти его жизнь / © pexels.com

Реклама

Отпуск мечты на Карибах чуть не закончился трагедией для британского туриста, столкнувшегося лицом к лицу с одним из самых опасных хищников океана.

66-летний британец Питер Смит, переживший во время отдыха на острове Тобаго нападение бычьей акулы, впервые рассказал BBC о своей борьбе за жизнь и удивительном спасении.

Инцидент произошел в последний день отпуска, когда Питер решил искупаться на мелководье. Внезапно он почувствовал сильный удар и увидел трехметрового хищника, вцепившегося ему в ногу, заставив туриста отчаянно отбиваться кулаками.

Реклама

Борьба в воде и критическое состояние

Потом акула чуть не откусила мужчине руку и серьезно ранила живот. Но на помощь Питеру бросились друзья, вытащившие его на берег, пока жена с ужасом наблюдала за глубокими ранами, сквозь которые были видны кости. Ситуация была настолько критична, что в местной больнице закончились запасы крови для переливания, а врачи даже просили разрешение на возможную ампутацию конечностей.

К счастью, пострадавшего удалось срочно эвакуировать в Майами, где он перенес десятки операций. Человек потерял большую часть мягких тканей бедра, имеет поврежденные нервы на руке и учится ходить заново, но остается безгранично благодарным медикам и друзьям за сохраненные жизни и конечности.

Ирония судьбы и жизни без страха

Во время одной из процедур врачи сообщили пациенту курьезную деталь: для восстановления раневой поверхности перед пересадкой кожи они использовали специальную мембрану, изготовленную именно из кожи акулы. Питер смеется над тем, что теперь носит частицу хищника в себе, и, несмотря на пережитое, не держит зла на природу.

Британец заявляет, что не намерен жить в страхе и даже готов вернуться на Тобаго, чтобы поддержать местный туризм, ведь это был первый подобный случай в истории острова. Эксперты подтверждают, что акулы крайне редко рассматривают людей как добычу и если бы хищник действительно хотел убить, шансов на спасение не было бы.

Реклама

Напомним, на популярном пляже акула разорвала пару туристов . Женщина погибла, а мужчина в критическом состоянии. Эксперты называют двойной приступ акулы очень редким.