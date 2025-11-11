- Дата публикации
Исчез с радаров без сигнала тревоги: в Грузии разбился турецкий военный самолет
По информации МВД Грузии, один человек, вероятно, погиб.
Турецкий военный самолет C-130 разбился во вторник, 11 ноября, у границы Азербайджана и Грузии, следуя из Азербайджана в Турцию. Самолет исчез с радаров через несколько минут после входа в грузинское воздушное пространство без подачи сигнала тревоги. По предварительным данным, предположительно погиб один человек.
Об этом пишет The Washington Post и TV Pirveli со ссылкой на заявления Минобороны Турции, МВД Грузии и «Сакаэронавигации».
Детали инцидента и реакция президента Турции
Военное ведомство Турции подтвердило, что грузовой самолет C-130, используемый для логистических операций, потерпел крушение, возвращаясь домой после вылета из Азербайджана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на трагедию, выразив глубокое соболезнование:
«Мы с глубокой грустью узнали, что наш военный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение вблизи грузино-азербайджанской границы. Усилия по доставке до обломков продолжаются в координации с местными властями», — заявил он.
Смерть человека и место падения
Министерство внутренних дел Грузии предоставило первые официальные объяснения по поводу обстоятельств катастрофы. По их данным:
Самолет упал в Сигнахском муниципалитете , примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии с Азербайджаном.
МВД начало расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели человека . Это первое официальное подтверждение возможной жертвы.
Самолет исчез без предупреждения
Компания «Сакаэронавигация» в своем заявлении сообщила, что турецкий борт C-130 исчез с их радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии и, что критически, без передачи какого-либо сигнала тревоги .
После исчезновения были немедленно начаты поисково-спасательные работы в соответствии с международными протоколами. Информация об инциденте была передана как в аэропорт Гянджи (Азербайджан), откуда вылетел борт, так и турецкой стороне.
Напомним, в США разбился грузовой самолет UPS вблизи аэропорта Луисвилла. На борту находились члены экипажа, предварительно несколько человек погибли.