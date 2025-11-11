Исчез с радаров без сигнала тревоги: в Грузии разбился турецкий военный самолет

Турецкий военный самолет разбился в Грузии / Иллюстративный фото / © AFP

Турецкий военный самолет C-130 разбился во вторник, 11 ноября, у границы Азербайджана и Грузии, следуя из Азербайджана в Турцию. Самолет исчез с радаров через несколько минут после входа в грузинское воздушное пространство без подачи сигнала тревоги. По предварительным данным, предположительно погиб один человек.

Об этом пишет The Washington Post и TV Pirveli со ссылкой на заявления Минобороны Турции, МВД Грузии и «Сакаэронавигации».

Детали инцидента и реакция президента Турции

Военное ведомство Турции подтвердило, что грузовой самолет C-130, используемый для логистических операций, потерпел крушение, возвращаясь домой после вылета из Азербайджана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на трагедию, выразив глубокое соболезнование:

«Мы с глубокой грустью узнали, что наш военный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение вблизи грузино-азербайджанской границы. Усилия по доставке до обломков продолжаются в координации с местными властями», — заявил он.

Смерть человека и место падения

Министерство внутренних дел Грузии предоставило первые официальные объяснения по поводу обстоятельств катастрофы. По их данным:

Самолет упал в Сигнахском муниципалитете , примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии с Азербайджаном.

МВД начало расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели человека . Это первое официальное подтверждение возможной жертвы.

Самолет исчез без предупреждения

Компания «Сакаэронавигация» в своем заявлении сообщила, что турецкий борт C-130 исчез с их радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии и, что критически, без передачи какого-либо сигнала тревоги .

После исчезновения были немедленно начаты поисково-спасательные работы в соответствии с международными протоколами. Информация об инциденте была передана как в аэропорт Гянджи (Азербайджан), откуда вылетел борт, так и турецкой стороне.

