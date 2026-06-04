Исчез в "зоне смерти": мужчина шесть дней провел на Эвересте без кислорода — как он выжил (фото)

Эверест / © Associated Press

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На Эвересте спасли 52-летнего гида Даву Шерпу, проведшего почти шесть дней в горах без запасов пищи, воды и кислорода. Мужчину нашли истощенным при спуске с самой высокой вершины мира.

Об этом сообщает The Himalayan Times.

Инцидент произошел 29 мая во время спуска с Эвереста. Дава Шерпа сопровождал польского альпиниста, однако восхождение пришлось прервать из-за сильного обморожения у туриста.

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На Эвересте спасли 52-летнего шерпа, проведшего почти шесть дней без еды, воды и кислорода после исчезновения во время спуска Фото The Himalayan Times

После этого, при неизвестных обстоятельствах, шерпа остался сам вблизи так называемой «Желтой полосы» — опасного скального участка на маршруте к вершине. Остальные участники экспедиции смогли вернуться в лагерь, но сам гид туда не добрался.

Гид-шерпа выжил в чрезвычайных условиях на Эвересте и самостоятельно пытался спуститься с горы после исчезновения Фото The Himalayan Times

По информации издания, компания, где работал шерпа, не организовала немедленную поисковую операцию. Лишь 3 июня другая туристическая фирма привлекла вертолет для поисков, однако тогда найти мужчину не удалось.

Как мужчине удалось спастись

В конце концов, Дава Шерпа начал самостоятельно спускаться с горы. 4 июня его случайно заметила команда, занимавшаяся уборкой мусора на Эвересте. Люди увидели обессиленного мужчину, мимо по земле.

Шерпу эвакуировали вертолетом в больницу в Катманду. Он получил сильное истощение и обморожение, а во время спасательной операции он почти не мог говорить.

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По предварительным оценкам, мужчина самостоятельно преодолел около трех километров в чрезвычайно сложных условиях высокогорья.

The Himalayan Times отмечает, что весенний сезон восхождений на Эверест 2026 стал рекордным. В этом году попытку покорить вершину предприняли 494 альпиниста в составе 51 экспедиции. Во время сезона погибли пять человек.

Напомним, ранее стало известно, что гиды на Эвересте травили туристов ради компенсации, ведь вызвать на эвакуацию вертолет стоило безумных денег.

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