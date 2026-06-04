ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
233
Время на прочтение
2 мин

Исчез в "зоне смерти": мужчина шесть дней провел на Эвересте без кислорода — как он выжил (фото)

Спасатели спустили из Эвереста 52-летнего шерпа, проведшего почти шесть дней без еды, воды и кислорода.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Исчез в "зоне смерти": мужчина шесть дней провел на Эвересте без кислорода — как он выжил (фото)

Эверест / © Associated Press

На Эвересте спасли 52-летнего гида Даву Шерпу, проведшего почти шесть дней в горах без запасов пищи, воды и кислорода. Мужчину нашли истощенным при спуске с самой высокой вершины мира.

Об этом сообщает The Himalayan Times.

Инцидент произошел 29 мая во время спуска с Эвереста. Дава Шерпа сопровождал польского альпиниста, однако восхождение пришлось прервать из-за сильного обморожения у туриста.

На Эвересте спасли 52-летнего шерпа, проведшего почти шесть дней без еды, воды и кислорода после исчезновения во время спуска Фото The Himalayan Times

На Эвересте спасли 52-летнего шерпа, проведшего почти шесть дней без еды, воды и кислорода после исчезновения во время спуска Фото The Himalayan Times

После этого, при неизвестных обстоятельствах, шерпа остался сам вблизи так называемой «Желтой полосы» — опасного скального участка на маршруте к вершине. Остальные участники экспедиции смогли вернуться в лагерь, но сам гид туда не добрался.

Гид-шерпа выжил в чрезвычайных условиях на Эвересте и самостоятельно пытался спуститься с горы после исчезновения Фото The Himalayan Times

Гид-шерпа выжил в чрезвычайных условиях на Эвересте и самостоятельно пытался спуститься с горы после исчезновения Фото The Himalayan Times

По информации издания, компания, где работал шерпа, не организовала немедленную поисковую операцию. Лишь 3 июня другая туристическая фирма привлекла вертолет для поисков, однако тогда найти мужчину не удалось.

Как мужчине удалось спастись

В конце концов, Дава Шерпа начал самостоятельно спускаться с горы. 4 июня его случайно заметила команда, занимавшаяся уборкой мусора на Эвересте. Люди увидели обессиленного мужчину, мимо по земле.

Шерпу эвакуировали вертолетом в больницу в Катманду. Он получил сильное истощение и обморожение, а во время спасательной операции он почти не мог говорить.

По предварительным оценкам, мужчина самостоятельно преодолел около трех километров в чрезвычайно сложных условиях высокогорья.

The Himalayan Times отмечает, что весенний сезон восхождений на Эверест 2026 стал рекордным. В этом году попытку покорить вершину предприняли 494 альпиниста в составе 51 экспедиции. Во время сезона погибли пять человек.

Напомним, ранее стало известно, что гиды на Эвересте травили туристов ради компенсации, ведь вызвать на эвакуацию вертолет стоило безумных денег.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie