Исчезает свет: местные сообщили об атаке неизвестными дронами на электростанцию в Ростовской области

В Ростовской области раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

По предварительной информации, якобы идет "работа ПВО" по неизвестным БПЛА.

Также сообщается, что в районе Новочеркасской ГРЭС виден дым.

К тому же на время исчезал свет.

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«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, оперативно ликвидированное силами работников станции. Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС», – заявил губернатор Ростовской области.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали удары по НПЗ в Самарской области.

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