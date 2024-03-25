Исчезает свет: местные сообщили об атаке неизвестными дронами на электростанцию в Ростовской области

Русских ждет неспокойная ночь.
В Ростовской области раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
По предварительной информации, якобы идет "работа ПВО" по неизвестным БПЛА.
Также сообщается, что в районе Новочеркасской ГРЭС виден дым.
К тому же на время исчезал свет.
«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, оперативно ликвидированное силами работников станции. Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС», – заявил губернатор Ростовской области.
Напомним, ранее в ГУР прокомментировали удары по НПЗ в Самарской области.
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