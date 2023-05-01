Исчезли халаты: экс-премьеру Британии Лиз Трасс выставили счет за правительственную усадьбу

Бывшему премьеру Великобритании Лиз Трасс, занимавшей этот пост более 40 дней, выставили счет на $15 тысяч за пользование правительственной усадьбой "Чивнинг".

Об этом пишет BBC.

Трасс проживала в резиденции в августе 2022 года во время пребывания в должности министра иностранных дел. Тогда она баллотировалась в должность лидера Консервативной партии.

По данным BBC, Трасс должна заплатить за отсутствующие вещи, в том числе халаты. Она готова поменять их. Но экс-премьер утверждает, что большая часть счета связана с правительственными делами, поэтому она не должна нести ответственность за это.

"Последний счет содержит смесь расходов на нее лично и на официальные правительственные мероприятия с государственными служащими, в частности (секретарем Кабинета министров) Саймоном Кейсом и чиновниками из других департаментов, которые встречались в "Чивнинге"... Было бы некстати, если бы она оплачивала расходы чиновников, поскольку это было бы нарушением Кодекса государственной службы по выявлению госслужащими гостеприимства во время лидерской кампании. Поэтому она попросила, чтобы это оплачивалось отдельно", — отметил представитель Лиз Трасс.

Напомним, Элизабет Трасс, экс-глава МИД, возглавила правительство Великобритании 6 сентября 2022 года, заменив в должности Бориса Джонсона. Впрочем, ее премьерство было коротким – всего 44 дня. 20 октября Трасс во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку.

Британские медиа причинами ее отставки называют радикальную налоговую реформу, приведшую к хаосу в экономике, обвалу фунту, а также не нашедшей поддержки среди бизнеса страны.

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