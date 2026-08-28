Исчезло сокровище Европы: грабители за четыре минуты обчистили музей

Полиция разыскивает грабителей / © Associated Press

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В испанском городе Вильена неизвестные за четыре минуты похитили большинство экспонатов «Сокровища Вильены» — уникальной коллекции золотых артефактов бронзового века, которую называют одним из важнейших доисторических сокровищ Европы.

Об этом пишет The Guardian.

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Ограбление произошло 27 августа. Сигнализация в музее сработала около 05:20, а уже в 05:24 преступники покинули здание.

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По предварительным данным, грабители тщательно спланировали ограбление — приехали на нескольких автомобилях и проникли в музей через окно.

Мэр Вильены Фульхенсио Сердан рассказал, что преступники забрали большинство из 66 предметов коллекции. По его данным, для города это не просто музейные экспонаты, а часть его истории и культурного наследия.

«Сокровище Вильены» обнаружил в 1963 году археолог Хосе Мария Солер. Артефакты лежали в сосуде, спрятанном в высохшем русле реки.

Коллекция состоит из 66 предметов, большинство из которых изготовлены из золота. Среди них — 29 браслетов, 11 чаш, три бутылки и другие украшения, датированные примерно 1000 годом до н. э.

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Отметим, что в последнее время на территории Западной Европы ограбление музеев, к сожалению, стало довольно распространенным явлением. В частности, на Сицилии дерзкие грабители украли из Музея Мессины четыре произведения искусства XV века, написанные выдающимся мастером Антонелло да Мессина. Среди похищенного — три фрагмента известного полиптиха Святого Григория, а также двусторонняя икона «Мадонна с младенцем».

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