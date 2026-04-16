Исчезнет ли Венеция под водой: ученые сказали, что нужно для спасения города

Венеция — невероятно живописный город, который плавно уходит под воду. Через несколько десятков или сотен лет он может полностью затонуть. Исследователи поделились, что спасение Венеции может обойтись в сотни миллионов евро. И на это понадобится не одно столетие.

Венеция тонет из-за последствий глобального потепления и повышения уровня моря. Чтобы спасти город, начать работы нужно уже сейчас. Об этом пишут исследователи в журнале Scientific Reports.

Венеция тонет: на спасение города понадобятся миллионы евро

Из-за глобального потепления стремительно поднимается уровень моря. Поэтому Венеция может полностью или частично уйти под воду. Стоимость спасения города ученые оценили по меньшей мере в 500 миллионов евро. Однако может понадобиться и 100 миллиардов евро, при условии худшего сценария.

Если сдерживать выбросы парниковых газов до конца века, удастся значительно упростить спасение Венеции, и движущиеся барьеры, которые защищают город сейчас, выдержат.

Ученые призывают начать планирование защиты города уже сейчас.

За последние 150 лет Венеция пережила рекордное количество подтоплений. Теперь город нуждается в новых стратегиях защиты, ведь климатические изменения уже дают о себе знать.

Ученые оценили все четыре системы защиты: движущиеся барьеры, дамбы в центре города, дамбы, которые перекрывают вход в лагуну, и самый смелый вариант — полное перемещение города со всеми памятниками архитектуры.

Движущихся барьеров может хватить максимум до 2300 года, если уровень моря поднимется всего на 1,25 метра. Этот план может сработать, если сократить уровень выбросов в мире. Если уровень выбросов останется постоянным или увеличится, Венецию затопит еще на пол метра в высоту. В этом случае придется строить дамбы в центре города.

Вариант постройки дамбы, которая перекроет вход в лагуну, защитит город от затоплений при поднятии уровня моря до 10 метров. Однако построение такой дамбы обойдется в 30 миллиардов евро.

Если ничего не делать — уровень моря поднимется примерно на 4,5 метра в ближайшие десятилетия. Спасти Венецию сможет только перенесение города. Этот вариант самый дорогой и тяжелый в исполнении. Он обойдется примерно в 100 миллиардов евро.

По выводам ученых, нет оптимального плана защиты Венеции. Чем раньше начнут подготовку города, тем больше жизней и инфраструктуры удастся сохранить.

Какие еще города могут пострадать от затопления

Из-за глобального потепления могут пострадать такие города:

Амстердам

Гамбург

Джакарта

Бангкок

Шанхай

Нью-Йорк

Майами

В зоне наибольшего риска затопления города, которые расположены низко над уровнем моря, стоят на мягкой почве и постепенно проседают.

Спасти города можно с помощью новых инженерных разработок — обустроенных дамб, земляных или бетонных валов, а также металлических конструкций, которые могут закрыться в случае опасности.