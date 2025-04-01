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Исчезновение американских военных в Литве: Трамп сделал заявление
Солдаты считались пропавшими без вести после того, как их автомобиль затонул в болоте.
Президент Дональд Трамп подтвердил смерть военных в Литве. В ходе поисково-спасательной операции обнаружили тела трех из четырех американцев.
Об этом пишет CNN.
"Три из них уже не с нами, а один, к сожалению, вероятно, относится к той же категории, но они пока об этом не заявили", - заявил Трамп.
Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили четвертого солдата.
Напомним, солдаты и бронетранспортер M88 Hercules пропали без вести рано утром 25 марта в Литве. Они проводили учебно-тренировочную операцию по техническому обслуживанию, эвакуируя другую американскую машину на полигоне. Автомобиль был найден в болоте на глубине около 5 метров.