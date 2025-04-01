Исчезновение американских военных в Литве: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп подтвердил смерть военных в Литве. В ходе поисково-спасательной операции обнаружили тела трех из четырех американцев.

Об этом пишет CNN.

"Три из них уже не с нами, а один, к сожалению, вероятно, относится к той же категории, но они пока об этом не заявили", - заявил Трамп.

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Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили четвертого солдата.

Напомним, солдаты и бронетранспортер M88 Hercules пропали без вести рано утром 25 марта в Литве. Они проводили учебно-тренировочную операцию по техническому обслуживанию, эвакуируя другую американскую машину на полигоне. Автомобиль был найден в болоте на глубине около 5 метров.