Мир
479
2 мин

Исчезновение картины Пикассо стоимостью 600 млн евро: стала известна судьба полотна

Причиной путаницы могла стать проблема с нумерацией неправильно подготовившихся к перевозке картин.

Анастасия Павленко
Выставка работ Пикассо

Выставка работ Пикассо / © Associated Press

Полиция Испании разыскала картину знаменитого художника Пабло Пикассо, исчезнувшей в начале октября во время перевозки между городами.

Об этом сообщает El País.

Работу «Натюрморт с гитарой» 1919 года, застрахованную на шесть миллионов евро обнаружили в Мадриде. Ее не досчитались при распаковке в музее Гранады CajaGranada, куда картину должны были доставить 3 октября в рамках временной выставки «Натюрморт: Вечность инертного».

«После распаковки, осуществленной сотрудниками фонда CajaGranada, работы были перемещены в разные части выставочного зала, — говорилось в заявлении организации. — В то утро куратор выставки и руководитель выставок фонда заметили, что одной работы не хватает».

Следователи предполагают, что небольшое полотно размером 12,7 на 9,8 см сначала по какой-то причине не положили в грузовик. Таким образом, потерянная во время транспортировки картина Пикассо никогда не покидала столицу. Причиной путаницы могла стать проблема с нумерацией неправильно подготовившихся к перевозке картин.

В фонде CajaGranada, организовавшего экспозицию, отказались от комментариев. Галерея Ledor Fine Art, специализирующаяся на работах художника, уточнила, что, несмотря на текущую страховую стоимость, работа считается второстепенной в творчестве мастера и была продана всего за 60 тысяч евро несколько лет назад. Она принадлежит частному коллекционеру, проживающему в Мадриде.

Творчество Пикассо давно стало мишенью для преступников по всему миру. За последние десятилетия были похищены десятки его работ, в том числе две картины общей стоимостью 50 миллионов евро из парижского дома внучки художника 2007 года и двенадцать произведений искусства из виллы другой его внуки, Марины Пикассо, в 1989 году.

