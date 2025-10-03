Исчезновение норвежских солдат у границы с Россией: полиция раскрыла причины инцидента

Полиция Норвегии / © Associated Press

Реклама

Масштабная поисковая операция на севере Норвегии завершилась в пятницу после того, как десять призывников и офицеров были найдены в удовлетворительном состоянии. Военные, участвовавшие в сложных учениях по выживанию в Финнмарке, близ российско-финской границы, заблудились из-за навигационной ошибки. Этот инцидент вызвал значительный резонанс.

Об этом пишет YLE.

Детали инцидента

Группа из десяти военнослужащих Южноворязского егерского батальона (чья основная обязанность — наблюдение за границей с Россией) пропала без вести в четверг. Они не прибыли к месту сбора до 7 утра после завершения так называемого «бегства» — упражнения, во время которого они должны оставаться скрытыми. Участники учений провели почти две недели под открытым небом в сложных условиях.

Реклама

Поиски проводились в труднодоступной местности с болотами, лесами и горами. Пятеро солдат удалось обнаружить уже в четверг. Остальные пропавшие без вести были обнаружены в пятницу благодаря радиосвязи, часть из них нашли у финской границы.

Причина: ошибка ориентировки

Начальник службы связи вооруженных сил Норвегии Ларс Стрем подтвердил телекомпании NRK, что причиной инцидента стала ошибка в ориентировании. По его словам, такие ошибки случаются в ходе сложных учений, а военных готовят к выживанию в небольших группах даже при задержках. Дополнительной проблемой в районе учений очень слабая телефонная сеть.

Командир батальона Аудун Йорстад добавил, что хотя ошибки ориентировки случаются не впервые, привлечение полиции к поискам произошло впервые за долгое время. Он подчеркнул, что военная служба, особенно в таких условиях, всегда связана с рисками.

Ранее сообщалось, что на севере Норвегии, рядом с границей России, исчезли солдаты-призывники. Они не выходят на связь с вечера четверга, 2 октября. Отмечается, что десять призывников, которые должны были вернуться после того же дня, так и не появились. Пять из них были найдены около 20:00 — трое пришли на условленное место встречи, а двоих нашел спасательный вертолет, задействованный в поисках. По данным полиции, солдаты чувствуют себя хорошо.

Реклама

Также Зеленский назвал страны, которые в дальнейшем могут пострадать от агрессии Путина. Речь уже не идет о том, что нарушение воздушного пространства в Европе — это случайные отдельные инциденты. На самом деле, это тревожная тенденция.