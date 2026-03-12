Исчезновение нового лидера Ирана: СМИ узнали его судьбу

Моджтаба Хаменеи / © ТСН

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время авиаударов США и Израиля, в результате которых погиб его отец — аятолла Али Хаменеи.

Об этом заявляет агентство SkyNews.

По данным, ранение Моджтаба Хаменеи получил во время той же серии ударов, ставших роковыми для предыдущего верховного лидера страны.

Ранее израильская разведка также сообщала, что новый руководитель Ирана мог быть ранен во время атаки. Именно этим объясняли его продолжительное отсутствие на публичных мероприятиях после назначения.

Война в Иране - последние новости

Израиль назвал условие завершения войны. Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что совместная операция США и Израиля против Ирана не имеет четких временных рамок и продлится столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.

По его словам, одной из задач военной кампании является ослабление иранского режима.

«Операция будет продолжаться без ограничений во времени, пока мы не достигнем всех целей и победы», — подчеркнул Кац.

Иранский дрон попал в небоскреб в Дубае

Тем временем иранский беспилотник попал в небоскреб в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Инцидент произошел вблизи гавани Дубай-Крик.

В результате удара возник небольшой пожар, который быстро ликвидировали. Людей из здания эвакуировали из соображений безопасности. Информации о пострадавших пока нет.

Место падения дрона расположено примерно в восьми километрах от международного аэропорта Дубая, одного из крупнейших транспортных узлов мира.

Напомним, по данным Пентагона, только первые шесть дней войны с Ираном стоили США по меньшей мере 11,3 млрд долларов.