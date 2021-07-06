Исчезновение самолета Ан-26 в России: у берегов Камчатки зафиксирован слабый сигнал аварийного радиомаяка

Воздушное судно могло упасть в море.

Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего самолета Ан-26.

Об этом во вторник, 6 июля, сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

"Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Вероятно — это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна", — сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что еще один вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел в городской округ "поселок Палана" для поиска самолета. Там отметили, что при необходимости будет привлечена дополнительная авиация.

Напомним, что в России ищут самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, но не вышел на связь 6 июля. По предварительной информации, на борту самолета находилось 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть человек экипажа. Предварительно говорят, что Ан-26 упал в море вблизи поселка Палана.

Новости мира: на Камчатке пропал пассажирский самолет

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