Ищите женщину: Эрдоган назвал взрыв в Стамбуле терактом и предположил, кто к нему причастен (фото)

Число пострадавших от взрыва на оживленной туристической улице турецкого города достигло почти 60.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли 6 человек, а еще 53 — получили ранения.

Об этом турецкий лидер сказал на пресс-конференции перед своим отлетом в Индонезию на саммит "Большой семерки", передает TRT Haber.

По его словам, предварительные выводы расследования инцидента указывают на то, что взрыв был связан с терроризмом.

“Здесь пахнет террором. Есть признаки того, что в этом деле определенную роль играет женщина. Следственные действия продолжаются. Окончательное заключение будет сделано в конце расследования”, — заявил Эрдоган.

Турецкий президент не уточнил, какую именно террористическую группу он считает причастной к этому взрыву, унесшему жизни уже 6 человек, но заверил, что запугать турецкую нацию с помощью террора не удастся.

Он пообещал, что виновники этой "вероломной атаки будут найдены и наказаны".

Другие турецкие СМИ сообщают, что сумку со взрывчаткой могла оставить женщина. По их данным, сейчас полиция Турции разыскивает подозрительную девушку, попавшую на камеры наблюдения.

Фото: скриншот с видео

Напомним, в центре Стамбула на улице, где обычно бывает много туристов, в 16:20 в воскресенье, 13 ноября, раздался мощный взрыв.

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